Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко продолжает лидировать, Резцова — в тройке

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 418 очков. На вторую строчку вернулась Виктория Сливко с результатом 367 очков. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова (350).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 418 очков

2. Виктория Сливко (Тюменская область) — 367

3. Кристина Резцова (Московская область) — 350

4. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 332

5. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 327

6. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 288