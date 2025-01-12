Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко продолжает лидировать, Резцова — в тройке

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 418 очков. На вторую строчку вернулась Виктория Сливко с результатом 367 очков. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова (350).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 418 очков
2. Виктория Сливко (Тюменская область) — 367
3. Кристина Резцова (Московская область) — 350
4. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 332
5. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 327
6. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 288