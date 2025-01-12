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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Бабиков вышел в лидеры, Латыпов — второй

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Бабиков вышел в лидеры, Латыпов — второй
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Биатлонист Антон Бабиков, представляющий Республику Башкортостан, вышел в лидеры в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В его активе стало 333 очка. Второе место занимает Эдуард Латыпов с результатом 312 очков. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (283 очка).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:

1. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 333 очка

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 312

3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 283

4. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 282

5. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 278

6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 266

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