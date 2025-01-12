«Приятно пересечь финишную черту первой». Эберг — о победе Швеции в смешанной эстафете

Биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о победе сборной Швеции в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе.

«На самом деле это первый раз, когда наша команда выигрывает смешанную эстафету. Конечно, всегда приятно пересечь финишную черту первой и сделать это на глазах у такой толпы, вместе с товарищами по команде. Это невероятно.

Лу [Жанмонно] — одна из лучших в мире, поэтому нужно быть очень собранной. У меня много уверенности после вчерашнего. Сегодня тоже чувствовала себя твёрдо на лыжах. Сервис-бригада проделала потрясающую работу, так что мне оставалось только выходить и делать своё дело», — приводит слова Эберг IBU.

Помимо Эльвиры Эберг, в состав команды вошли: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома и Ханна Эберг.