«Действительно могу выложиться по максимуму». Тандреволд — о смешанной эстафете в Оберхофе

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о бронзе в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия).

«Невероятно быть здесь и сегодня чувствовать, что я действительно могу выложиться по максимуму, не бояться поднапрячься и снова почувствовать себя собой», — приводит слова Тандреволд IBU.

Напомним, победителем смешанной эстафеты стала сборная Швеции. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:04.24,1. Вторыми стали представители Франции. В состав команды из Норвегии, помимо Тандреволд, вошли Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё и Марен Ельмесет Киркеэйде.