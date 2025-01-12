«Действительно могу выложиться по максимуму». Тандреволд — о смешанной эстафете в Оберхофе
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Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о бронзе в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия).
«Невероятно быть здесь и сегодня чувствовать, что я действительно могу выложиться по максимуму, не бояться поднапрячься и снова почувствовать себя собой», — приводит слова Тандреволд IBU.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 января 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия
Напомним, победителем смешанной эстафеты стала сборная Швеции. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:04.24,1. Вторыми стали представители Франции. В состав команды из Норвегии, помимо Тандреволд, вошли Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё и Марен Ельмесет Киркеэйде.
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