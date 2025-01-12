Сеппяля — о победе в сингл-миксте в Оберхофе: медаль — это хорошо, но победа — лучшее

Финские биатлонисты Теро Сеппяля и Суви Минккинен высказались о победе в сингл-миксте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия).

«Так счастлив, что нет слов. У меня за плечами более 200 гонок IBU, и я сейчас впервые поднимаюсь на подиум… Медаль — это очень хорошо, но победа — это лучшее… Мы так хорошо поработали. Я так горжусь ею… Спасибо, Суви!» — приводит слова Сеппяля IBU.

«Это действительно потрясающее чувство. Мы очень долгое время были товарищами по команде. Очень приятно разделить с ним эту победу», — добавила Минккинен.

Сеппяля и Минккинен преодолели дистанцию за 39.17,1, затратив пять дополнительных патронов. Это первая в истории победа Финляндии на Кубке мира в данной дисциплине.