«Эльвира впечатлила на последнем отрезке». Ханна Эберг — о победе в эстафете в Оберхофе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону шведка Ханна Эберг прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете, которая прошла в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия).

«Так довольна своим кругом. Это было очень вовремя. Эльвира действительно впечатлила на последнем отрезке. Я сконцентрировалась на себе. После вчерашней гонки почувствовала, что хочу соревноваться сегодня. Давно так себя не чувствовала. Действительно захватывающая гонка», — приводит слова Эберг Fondo Italia.

Помимо Ханны Эберг, в состав команды вошли: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома и Эльвира Эберг.