«Эльвира впечатлила на последнем отрезке». Ханна Эберг — о победе в эстафете в Оберхофе
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону шведка Ханна Эберг прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете, которая прошла в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия).
«Так довольна своим кругом. Это было очень вовремя. Эльвира действительно впечатлила на последнем отрезке. Я сконцентрировалась на себе. После вчерашней гонки почувствовала, что хочу соревноваться сегодня. Давно так себя не чувствовала. Действительно захватывающая гонка», — приводит слова Эберг Fondo Italia.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 января 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия
Помимо Ханны Эберг, в состав команды вошли: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома и Эльвира Эберг.
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