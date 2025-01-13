«Мне было очень стыдно». Тарьей Бё — о своём выступлении в смешанной эстафете в Оберхофе

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, что остался недоволен своим выступлением в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия).

«Это было плохо, на самом деле справедливым будет сказать, что мне очень стыдно. Сегодня была прекрасная погода, и условия на стрельбище были идеальными, так что я заслужил хорошую взбучку», — приводит слова Бё Fondo Italia.

Напомним, сборная Норвегии заняла третье место в смешанной эстафете в Оберхофе. Помимо Тарьея Бё, в состав вошли: Стурла Холм Легрейд, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марен Ельмесет Киркеэйде.