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Братья Бё и Легрейд вышли с флагом Украины на церемонию награждения на этапе КМ

Братья Бё и Легрейд вышли с флагом Украины на церемонию награждения на этапе КМ
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Призёры гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе норвежские биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Холм Легрейд вышли на церемонию награждения с украинским флагом.

Фото: Getty images

«Мы разрешили вывешивать украинский флаг на винтовках после начала СВО, а Андрей Расторгуев вывесил латвийский флаг на пьедестале почёта во время чемпионата мира — 2024 в Нове-Место, так что проблем никаких нет», — приводит слова офицера Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиана Винклера NRK.

Согласно правилам IBU демонстрация какой-либо символики, которую можно классифицировать как дискриминацию, запрещена.

Также Йоханнес Бё на аукционе продал свой биб и отправил деньги школам Украины.

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