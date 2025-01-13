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Стал известен состав мужской и женской сборных России на 4-й этап Кубка Содружества

Стал известен состав мужской и женской сборных России на 4-й этап Кубка Содружества
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Исполком тренерского совета СБР обнародовал состав мужской и женской сборных России на четвёртый этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025.

Мужчины:
Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Карим Халили;

Женщины:
Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

Четвёртый этап Кубка Содружества пройдёт с 17 по 19 января в Дёмино (Ярославская область).

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025
Календарь Кубка Содружества — 2024/2025
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