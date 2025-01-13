Тандреволд пропустит этап КМ в Рупольдинге, Дале-Шевдал вернётся в основную команду
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на пятый этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 15 по 19 января. В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и обычные эстафеты.
Отметим, что старт пропустит Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она вернётся в сборную на шестой этап КМ в Антхольце (Италия). В основную команду с Кубка IBU возвращается Йоханнес Дале-Шевдал.
Мужчины:
- Йоханнес Бё;
- Тарьей Бё;
- Мартин Улдаль;
- Стурла Холм Легрейд;
- Вебьёрн Сёрум;
- Йоханнес Дале-Шевдал;
- Эндре Стрëмсхейм (только масс-старт);
- Ветле Шоста Кристиансен (только масс-старт).
Женщины:
- Юни Арнеклейв;
- Марен Киркеэйде;
- Каролин Кноттен;
- Гро Рандбю;
- Ида Льен;
- Рагнхильд Фемстейневик.
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