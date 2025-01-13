Тандреволд пропустит этап КМ в Рупольдинге, Дале-Шевдал вернётся в основную команду

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на пятый этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 15 по 19 января. В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и обычные эстафеты.

Отметим, что старт пропустит Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она вернётся в сборную на шестой этап КМ в Антхольце (Италия). В основную команду с Кубка IBU возвращается Йоханнес Дале-Шевдал.

Мужчины:

Йоханнес Бё;

Тарьей Бё;

Мартин Улдаль;

Стурла Холм Легрейд;

Вебьёрн Сёрум;

Йоханнес Дале-Шевдал;

Эндре Стрëмсхейм (только масс-старт);

Ветле Шоста Кристиансен (только масс-старт).

Женщины: