Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тандреволд пропустит этап КМ в Рупольдинге, Дале-Шевдал вернётся в основную команду

Тандреволд пропустит этап КМ в Рупольдинге, Дале-Шевдал вернётся в основную команду
Комментарии

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на пятый этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 15 по 19 января. В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и обычные эстафеты.

Отметим, что старт пропустит Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она вернётся в сборную на шестой этап КМ в Антхольце (Италия). В основную команду с Кубка IBU возвращается Йоханнес Дале-Шевдал.

Мужчины:

  • Йоханнес Бё;
  • Тарьей Бё;
  • Мартин Улдаль;
  • Стурла Холм Легрейд;
  • Вебьёрн Сёрум;
  • Йоханнес Дале-Шевдал;
  • Эндре Стрëмсхейм (только масс-старт);
  • Ветле Шоста Кристиансен (только масс-старт).

Женщины:

  • Юни Арнеклейв;
  • Марен Киркеэйде;
  • Каролин Кноттен;
  • Гро Рандбю;
  • Ида Льен;
  • Рагнхильд Фемстейневик.
Материалы по теме
Сёстры Эберг спасли Швецию от провала. Мощная концовка этапа Кубка мира в Оберхофе!
Сёстры Эберг спасли Швецию от провала. Мощная концовка этапа Кубка мира в Оберхофе!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android