Самуэльссон — о возвращении российских биатлонистов на КМ: меня раздражает эта тема

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон вновь прокомментировал вопрос о возвращении российских спортсменов на международную арену. Спортсмен подметил, что ему уже надоела эта тема.

— Честно говоря, меня раздражает, что этот вопрос вновь поднимается. Это совсем не то, о чём мы должны говорить. На Украине идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), и спортсмены не могут вернуться.

— Об этом не может быть и речи?

— Да, абсолютно, — приводит слова Самуэльссона NRK.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года. Их пока не допустили до турниров под эгидой IBU даже в нейтральном статусе.