Тарьей Бё скептически отреагировал на возможное возвращение российских биатлонистов

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался по поводу возвращения российских биатлонистов на Кубок мира. Он отметил, что для этого пока не настало время.

«Они [власти] активно используют спортсменов в своей политике. Спорт идёт рука об руку с политикой. И они выбрали второе. Если ничего не изменится, то для меня это вопрос с отрицательным ответом», — приводит слова Бё-старшего NRK.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года. Их пока не допустили до турниров под эгидой IBU даже в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что Йоханнес Бё на аукционе продал свой биб и отправил деньги школам Украины.