Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё ответил на вопрос, следует ли допускать российских биатлонистов на Кубок мира

Йоханнес Бё ответил на вопрос, следует ли допускать российских биатлонистов на Кубок мира
Йоханнес Бё
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможном возвращении российских биатлонистов на Кубок мира.

«Думаю, нам всё же следует сохранять некоторую дистанцию. Я могу понять этот вопрос с точки зрения спортсменов, но, к сожалению, для них это нечто большее», — приводит слова Бё-младшего NRK.

Ранее его старший брат Тарьей также прокомментировал эту тему. Он отметил, что для этого пока не настало время. Напомним, на церемонии награждения в Оберхофе норвежские биатлонисты появились с украинским флагом. В СМИ также появились сообщения, что Йоханнес Бё на аукционе продал свой биб и отправил деньги школам Украины.

Материалы по теме
Тарьей Бё скептически отреагировал на возможное возвращение российских биатлонистов
Самуэльссон — о возвращении российских биатлонистов на КМ: меня раздражает эта тема
Фото
Братья Бё и Легрейд вышли с флагом Украины на церемонию награждения на этапе КМ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android