Йоханнес Бё ответил на вопрос, следует ли допускать российских биатлонистов на Кубок мира

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможном возвращении российских биатлонистов на Кубок мира.

«Думаю, нам всё же следует сохранять некоторую дистанцию. Я могу понять этот вопрос с точки зрения спортсменов, но, к сожалению, для них это нечто большее», — приводит слова Бё-младшего NRK.

Ранее его старший брат Тарьей также прокомментировал эту тему. Он отметил, что для этого пока не настало время. Напомним, на церемонии награждения в Оберхофе норвежские биатлонисты появились с украинским флагом. В СМИ также появились сообщения, что Йоханнес Бё на аукционе продал свой биб и отправил деньги школам Украины.