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«Я растерялась, но посмотрела гонку». Подруга Боте оценила её сенсационную победу на КМ

«Я растерялась, но посмотрела гонку». Подруга Боте оценила её сенсационную победу на КМ
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Бывшая французская биатлонистка Хлоя Реми рассказала, как отреагировала на победу своей подруги Полы Боте в спринте четвёртого этапа КМ-2024/2025 в Оберхофе (Германия).

«Знала, что её старт был в 14:38 (в 16:38 мск). И вдруг, когда я проверила свой телефон после сна, то увидела, что она лидирует. Затем сделала это ещё раз, чтобы удостовериться! Некоторые писали, что мне нужно вздремнуть, но я была на работе. Короче говоря, я растерялась, но посмотрела повтор гонки. Это было очень эмоционально.

Я давно знала, что у неё есть потенциал, и она тоже знала, но не могла на 100% проявить себя. Её победа — прекрасное доказательство того, что всё, что нас не убивает, делает сильнее», — приводит слова Реми Nordic Magazine.

Напомним, Пола Боте выиграла женский спринт в Оберхофе, поразив все 10 мишеней. Для неё эта победа стала первой в карьере. До успеха спортсменка переживала травму и восстановление. Она также входила в состав сборной Франции на ОИ-2022, но так и не пробежала ни одной гонки в Пекине.

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