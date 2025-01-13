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Стал известен состав сборной Швеции на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге

Стал известен состав сборной Швеции на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге
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Шведская ассоциация биатлона в социальных сетях объявила состав команды на пятый этап Кубка мира — 2024/2025 в немецком Рупольдинге. В состав мужской сборной вошёл Эмиль Нюквист.

Мужчины: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Виктор Брандт и Эмиль Нюквист.

Женщины: Эльвира и Ханна Эберг, Элла Хальварссон, Юханна Скоттхейм, Анна Магнуссон и Анна-Карин Хайденберг.

Ранее Себастиан Самуэльссон вновь прокомментировал вопрос о возвращении российских спортсменов на международную арену. Спортсмен подметил, что ему уже надоела эта тема. Тарьей Бё также высказался по этому поводу, отметив, что для возвращения россиян пока не настало время.

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