«Ты не сдалась». Доротея Вирер обратилась к самой себе, вспомнив первые шаги в биатлоне

Итальянская спортсменка Доротея Вирер обратилась к самой себе, вспомнив начало пути в биатлоне и соблазн пойти на вечеринки с друзьями.

«Сегодня мы здесь, и мы прошли долгий путь. Я никогда не думала, что окажусь там, где сейчас нахожусь. Всё началось в детстве, когда ты играла в футбол, была безмятежной и спокойной, и у тебя не было никаких мыслей. Потом ты узнала о биатлоне благодаря своим братьям и сразу же в него влюбилась. Тебе нравилось стрелять и кататься на лыжах. На лыжах чуть меньше, чем на стрельбе. Бросала вызов мальчишкам и была лучше их. Но были и сложные моменты, когда не хотелось тренироваться или когда друзья уходили на вечеринку и ты шла с ними. Но в конце концов ты не сдалась и всё равно двигалась. Ты не так много тренировалась, но, несмотря ни на что, тебе удавалось бороться и добиваться результатов», — приводит слова Вирер Fondo Italia со ссылкой на пресс-службу FISI.

Вирер является двукратной обладательницей «Большого хрустального глобуса» (2018/2019, 2019/2020), трёхкратным бронзовым призёром Олимпиад и четырёхкратной чемпионкой мира.