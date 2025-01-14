Леони Жаннье — после отбора на Кубок IBU: я иду с улыбкой

Французская биатлонистка Леони Жаннье поделилась своими впечатлениями после получения вызова на Кубок IBU, который пройдёт в Брезно-Осрбли.

«Я хочу воплотить в жизнь то, над чем я работала на тренировках, и надеюсь, что это будет хорошей работой. Для меня большая честь быть с пятью девушками, которые пережили невероятную неделю! Я рада быть здесь, я иду с улыбкой», — приводит слова спортсменки Nordic Magazine.

Кубок IBU 2024/2025 по биатлону сезон стартовал 28 ноября первым этапом в шведском Идре и завершится 15 марта 2025 года в эстонском Отепя. Чемпионат Европы — 2025 пройдёт с 29 января по 2 февраля в итальянском Мартелл-валь Мартелло.