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Расписание 5-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Рупольдинге

Расписание 5-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Рупольдинге
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Завтра, 15 января, в немецком Рупольдинге начнётся пятый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Кубок мира по биатлону — 2024/2025. 5-й этап, Рупольдинг (Германия). Расписание гонок:

15 января:
16:10 — индивидуальная гонка 20 км, мужчины.

16 января:
16:10 — индивидуальная гонка 15 км, женщины.

17 января:
16:20 — эстафета 4х7,5 км, мужчины.

18 января:
16:20 — эстафета 4х6 км, женщины.

19 января:
14:30 — масс-старт 15 км, мужчины;
17:00 — масс-старт 12,5 км, женщины.

Напомним, лидерами общего зачёта являются норвежец Йоханнес Бё и немка Франциска Пройс.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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