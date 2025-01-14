Расписание 5-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Рупольдинге

Завтра, 15 января, в немецком Рупольдинге начнётся пятый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Кубок мира по биатлону — 2024/2025. 5-й этап, Рупольдинг (Германия). Расписание гонок:
15 января:
16:10 — индивидуальная гонка 20 км, мужчины.
16 января:
16:10 — индивидуальная гонка 15 км, женщины.
17 января:
16:20 — эстафета 4х7,5 км, мужчины.
18 января:
16:20 — эстафета 4х6 км, женщины.
19 января:
14:30 — масс-старт 15 км, мужчины;
17:00 — масс-старт 12,5 км, женщины.
Напомним, лидерами общего зачёта являются норвежец Йоханнес Бё и немка Франциска Пройс.