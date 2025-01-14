КМ по биатлону, 5-й этап, индивидуальная гонка, мужчины: во сколько начало, стартовый лист

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В среду, 15 января, в немецком Рупольдинге откроется пятый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начнёт программу этапа индивидуальная гонка у мужчин, которая запланирована на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами некоторых биатлонистов.

Кубок мира — 2024/2025, пятый этап. Мужчины, индивидуальная гонка 20 км. Стартовый лист:

16. Лукас Хофер (Италия).

26. Мартин Понсилуома (Швеция).

28. Йоханнес Кюн (Германия).

32. Юстус Штрелов (Германия).

37. Симон Эдер (Австрия).

40. Томаззо Джакомель (Италия).

42. Фабьен Клод (Франция).

48. Кентен Фийон Майе (Франция).

50. Тарьей Бё (Норвегия).

52. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

53. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

58. Филипп Наврат (Германия).

60. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).

62. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

64. Йоханнес Бё (Норвегия).

66. Эмильен Жаклен (Норвегия).

68. Эрик Перро (Франция).

Этап КМ в Рупольдинге пройдёт с 15 по 19 января.