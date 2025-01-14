«Это сильное послание миру». Украинский биатлонист — о совместном фото с норвежцами

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал поддержку со стороны норвежских биатлонистов на недавнем этапе КМ в Оберхофе (Германия). Братья Бё и Стурла Холм Легрейд появились на церемонии награждения после одной из гонок с флагом Украины.

«Было здорово и совершенно неожиданно, что ребята сфотографировались со мной и флагом моей страны. Стурла Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё охотно присоединились к французам Эрику Перро и Кентену Фийону Майе. Это сильное послание миру, а не только биатлону, что Украина не одинока и что лучшие спортсмены мира поддерживают нашу страну», — приводит слова Пидручного пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, завтра в Рупольдинге (Германия) начнётся пятый этап КМ-2024/2025.