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Сёрум выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Рупольдинге, Йоханнес Бё — вне топ-70

Норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Он преодолел дистанцию за 47.30,0, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым стал француз Эмильен Клод, отстав от лидера на 52,1. Тройку сильнейших замкнул представитель Латвии Андрей Расторгуев (+56,8).

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё по итогам гонки занял лишь 85-е место.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 57.30,0 (0 промахов)

2. Эмильен Клод (Франция) — отставание +52,1 (0)

3. Андрей Расторгуев (Латвия) +56,8 (1)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) +1.20,5 (1)

5. Витезслав Горниг (Чехия) +1.31,3 (0)…

85. Йоханнес Бё (Норвегия) +7.48,2 (5)