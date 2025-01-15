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Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере на этапе Кубка мира в Рупольдинге
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере, став в индивидуальной гонке на Кубке мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) 85-м.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
15 января 2025, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
47:30.0
2
Эмильен Клод
Франция
+52.1
3
Андрей Расторгуев
Латвия
+56.8

До этого самым плохим результатом Бё было 68-е место в спринте на этапе в Ханты-Мансийске.

В Рупольдинге после заключительной стрельбы на ноль он помахал трибунам руками и только потом ушёл. После четвёртой стрельбы его отставание — 6:05,6, на отсечке 18.1 км — 7:27,5, а на финише — 7:48,2

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 57.30,0 (0 промахов)

2. Эмильен Клод (Франция) — отставание +52,1 (0)

3. Андрей Расторгуев (Латвия) +56,8 (1)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) +1.20,5 (1)

5. Витезслав Горниг (Чехия) +1.31,3 (0)…

85. Йоханнес Бё (Норвегия) +7.48,2 (5)

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