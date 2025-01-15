Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере, став в индивидуальной гонке на Кубке мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) 85-м.

До этого самым плохим результатом Бё было 68-е место в спринте на этапе в Ханты-Мансийске.

В Рупольдинге после заключительной стрельбы на ноль он помахал трибунам руками и только потом ушёл. После четвёртой стрельбы его отставание — 6:05,6, на отсечке 18.1 км — 7:27,5, а на финише — 7:48,2

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 57.30,0 (0 промахов)

2. Эмильен Клод (Франция) — отставание +52,1 (0)

3. Андрей Расторгуев (Латвия) +56,8 (1)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) +1.20,5 (1)

5. Витезслав Горниг (Чехия) +1.31,3 (0)…

85. Йоханнес Бё (Норвегия) +7.48,2 (5)