Вебьёрн Сёрум одержал первую в карьере победу на Кубке мира

Норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира. Это произошло на пятом этапе в немецком Рупольдинге в индивидуальной гонке. Он преодолел дистанцию за 47.30,0, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Француз Эмильен Клод, который занял второе место, показал лучший результат в карьере. В индивидуальной гонке он отстал от лидера на 52,1.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Индивидуальная гонка. Мужчины: