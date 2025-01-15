Вебьёрн Сёрум одержал первую в карьере победу на Кубке мира
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Норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира. Это произошло на пятом этапе в немецком Рупольдинге в индивидуальной гонке. Он преодолел дистанцию за 47.30,0, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
15 января 2025, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
47:30.0
2
Эмильен Клод
Франция
+52.1
3
Андрей Расторгуев
Латвия
+56.8
Француз Эмильен Клод, который занял второе место, показал лучший результат в карьере. В индивидуальной гонке он отстал от лидера на 52,1.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Индивидуальная гонка. Мужчины:
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 57.30,0 (0 промахов)
- Эмильен Клод (Франция) — отставание +52,1 (0)
- Андрей Расторгуев (Латвия) +56,8 (1)
- Никлас Хартвег (Швейцария) +1.20,5 (1)
- Витезслав Горниг (Чехия) +1.31,3 (0)…
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