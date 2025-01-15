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«Сбил с толку подиумом в Оберхофе». Йоханнес Бё — о 85-м месте на этапе КМ в Рупольдинге

«Сбил с толку подиумом в Оберхофе». Йоханнес Бё — о 85-м месте на этапе КМ в Рупольдинге
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал неудачное выступление на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия).

«На трассе ты невероятно устаёшь, а когда добираешься до стрельбы, то усталость усиливается. Это плохо. Возможно, я вас сбил с толку подиумом в Оберхофе», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, Йоханнес Бё в индивидуальной гонке финишировал 85-м, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Он отстал от лидера на 7.48,2. Победителем стал его соотечественник Вебьёрн Сёрум. Бё показал худший результат в карьере. До этого самым плохим результатом норвежца было 68-е место в спринте на этапе в Ханты-Мансийске.

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