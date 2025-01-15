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Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2024/2025: Стрёмсхейм лидирует, Йоханнес Бё — 6-й

Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2024/2025: Стрёмсхейм лидирует, Йоханнес Бё — 6-й
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Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм возглавляет зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2024/2025. В его активе 113 очков. Вторую строчку занимает ещё один представитель Норвегии Вебьёрн Сёрум с результатом 90 очков. Тройку сильнейших замыкает Стурла Холм Легрейд (90 очков).

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё занимает шестую строчку с результатом 75 очков.

Индивидуальный зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины:

  1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 113 очков
  2. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 90
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 90
  4. Эмильен Клод (Франция) — 85
  5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 79
  6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 75
  7. Эрик Перро (Франция) — 74
  8. Кентен Фийон Майе (Франция) — 74
  9. Фабьен Клод (Франция) — 66
  10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 65
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