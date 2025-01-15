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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Лагрейд — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Лагрейд — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 15 января, в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге (Германия) он показал худший результат в карьере (85-е место). Сейчас в его активе 662 очка.

Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд с результатом 614 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эмильен Жаклен (490 очков).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 662
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 614
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 490
  4. Эрик Перро (Франция) - 478
  5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 471
  6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 440
  7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 395
  8. Фабьен Клод (Франция) — 387
  9. Тарьей Бё (Норвегия) — 359
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