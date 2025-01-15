Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Лагрейд — второй
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 15 января, в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге (Германия) он показал худший результат в карьере (85-е место). Сейчас в его активе 662 очка.
Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд с результатом 614 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эмильен Жаклен (490 очков).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 662
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 614
- Эмильен Жаклен (Франция) — 490
- Эрик Перро (Франция) - 478
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 471
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 440
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 395
- Фабьен Клод (Франция) — 387
- Тарьей Бё (Норвегия) — 359
Комментарии