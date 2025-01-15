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«Это меньшее, что мы можем сделать». Легрейд — о флаге Украины на награждении на этапе КМ

«Это меньшее, что мы можем сделать». Легрейд — о флаге Украины на награждении на этапе КМ
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал поддержку украинских спортсменов на недавнем этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Нам кажется это нормальным. Все мы знаем, что происходит на Украине. Если мы сможем таким образом продемонстрировать свою поддержку, то это меньшее, что мы можем сделать», — приводит слова Легрейда Nordic Magazine.

Напомним, призёры гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе норвежские биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Холм Легрейд вышли на церемонию награждения с украинским флагом.

Также Йоханнес Бё на аукционе продал свой биб и отправил деньги школам Украины.

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Братья Бё и Легрейд вышли с флагом Украины на церемонию награждения на этапе КМ
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