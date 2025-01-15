«Он всё равно лучший». Эмильен Жаклен — о 85-м месте Йоханнеса Бё на КМ в Рупольдинге
Поделиться
Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о результатах пятикратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира норвежца Йоханнеса Бё в индивидуальной гонке на Кубке мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).
«Многие люди пришли сюда, чтобы увидеть фантастического Йоханнеса Бё, и, хотя он не показал сегодня свой лучший результат, он всё равно лучший из всех, и многие хотят увидеть его на трассе. Для меня было важно, чтобы он закончил гонку. Рад, что он это сделал», — приводит слова Жаклена NRK.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
15 января 2025, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
47:30.0
2
Эмильен Клод
Франция
+52.1
3
Андрей Расторгуев
Латвия
+56.8
Отметим, на последнем круге Йоханнес Бё пропустил Эмильена Жаклена вперёд. В индивидуальной гонке Бё финишировал 85-м, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Он показал худший результат в карьере.
Комментарии
- 15 января 2025
-
22:59
-
21:18
-
20:37
-
20:28
-
18:42
-
18:36
-
18:06
-
17:54
- 14 января 2025
-
20:04
-
19:19
-
19:10
-
18:30
-
12:32
- 13 января 2025
-
19:28
-
18:50
-
18:33
-
18:30
-
18:11
-
18:00
-
16:00
-
13:36
-
11:35
-
00:40
-
00:17
- 12 января 2025
-
23:55
-
23:41
-
23:30
-
18:58
-
18:44
-
17:48
-
16:33
-
16:25
-
16:18
-
15:21
-
15:18