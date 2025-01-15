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«Он всё равно лучший». Эмильен Жаклен — о 85-м месте Йоханнеса Бё на КМ в Рупольдинге

«Он всё равно лучший». Эмильен Жаклен — о 85-м месте Йоханнеса Бё на КМ в Рупольдинге
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о результатах пятикратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира норвежца Йоханнеса Бё в индивидуальной гонке на Кубке мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).

«Многие люди пришли сюда, чтобы увидеть фантастического Йоханнеса Бё, и, хотя он не показал сегодня свой лучший результат, он всё равно лучший из всех, и многие хотят увидеть его на трассе. Для меня было важно, чтобы он закончил гонку. Рад, что он это сделал», — приводит слова Жаклена NRK.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
15 января 2025, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
47:30.0
2
Эмильен Клод
Франция
+52.1
3
Андрей Расторгуев
Латвия
+56.8

Отметим, на последнем круге Йоханнес Бё пропустил Эмильена Жаклена вперёд. В индивидуальной гонке Бё финишировал 85-м, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Он показал худший результат в карьере.

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