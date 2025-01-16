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Й. Бё — о ситуации с Жакленом на КМ: он сказал, что с жёлтой майкой нельзя бросать борьбу

Й. Бё — о ситуации с Жакленом на КМ: он сказал, что с жёлтой майкой нельзя бросать борьбу
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о ситуации с французом Эмильеном Жакленом. После заключительной стойки Бё, прежде чем покинуть коврик, помахал обеими руками зрителям. После он переглядывался с Жакленом, который не понимал, что происходит.

«Я подумывал о том, чтобы сняться сегодня, но Жаклен подошел и сказал: «С жёлтой майкой нельзя бросать борьбу». Согласился и поехал дальше. В этом не было особого смысла, попытался перезагрузиться», – приводит слова Бё NRK.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
15 января 2025, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
47:30.0
2
Эмильен Клод
Франция
+52.1
3
Андрей Расторгуев
Латвия
+56.8

Напомним, в индивидуальной гонке на Кубке мира в Рупольдинге Йоханнес Бё финишировал 85-м, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Он показал худший результат в карьере.

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