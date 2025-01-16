Й. Бё — о ситуации с Жакленом на КМ: он сказал, что с жёлтой майкой нельзя бросать борьбу

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о ситуации с французом Эмильеном Жакленом. После заключительной стойки Бё, прежде чем покинуть коврик, помахал обеими руками зрителям. После он переглядывался с Жакленом, который не понимал, что происходит.

«Я подумывал о том, чтобы сняться сегодня, но Жаклен подошел и сказал: «С жёлтой майкой нельзя бросать борьбу». Согласился и поехал дальше. В этом не было особого смысла, попытался перезагрузиться», – приводит слова Бё NRK.

Напомним, в индивидуальной гонке на Кубке мира в Рупольдинге Йоханнес Бё финишировал 85-м, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Он показал худший результат в карьере.