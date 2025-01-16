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«Мой отец на трибунах, так что это многое значит». Сёрум — о победе в индивидуальной гонке

«Мой отец на трибунах, так что это многое значит». Сёрум — о победе в индивидуальной гонке
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Норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум прокомментировал победу в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия).

«В этом году было много «почти». Личный рекорд в биатлоне. Вы понимаете, как много это значит. Долго и упорно работал для этого. Мой отец тоже оказался сегодня на трибунах, так что это многое значит», — приводит слова Сёрума NRK.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
15 января 2025, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
47:30.0
2
Эмильен Клод
Франция
+52.1
3
Андрей Расторгуев
Латвия
+56.8

Вторым оказался француз Эмильен Клод, отстав от лидера на 52,1. Тройку сильнейших замкнул представитель Латвии Андрей Расторгуев (+56,8). Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё по итогам гонки занял лишь 85-е место, показав худший результат в карьере.

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