«Мой отец на трибунах, так что это многое значит». Сёрум — о победе в индивидуальной гонке

Норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум прокомментировал победу в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия).

«В этом году было много «почти». Личный рекорд в биатлоне. Вы понимаете, как много это значит. Долго и упорно работал для этого. Мой отец тоже оказался сегодня на трибунах, так что это многое значит», — приводит слова Сёрума NRK.

Вторым оказался француз Эмильен Клод, отстав от лидера на 52,1. Тройку сильнейших замкнул представитель Латвии Андрей Расторгуев (+56,8). Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё по итогам гонки занял лишь 85-е место, показав худший результат в карьере.