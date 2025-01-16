Андрей Расторгуев назвал одну из причин попадания на подиум в гонке на 20 км на этапе КМ

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев прокомментировал успешное выступление в индивидуальной гонке на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, в которой он стал бронзовым призёром.

«Это невероятное и особенное чувство. Я хочу поблагодарить команду, потому что сегодня она проделала большую работу. Как и на последнем этапе в Оберхофе, они очень хорошо подготовили лыжи. Это также одна из причин, по которой я сегодня поднялся на подиум.

Я сегодня больше удивлён, чем серебру чемпионата мира в масс-старте? Может быть, немного да, но у нас есть такая хорошая команда с тренерами, физиотерапевтами, и результаты приходят. Ключ к тому, чтобы оставаться сосредоточенным до конца? Если честно, сегодня я забыл, что это было 20 км (смеётся). Я думал, что это спринт, что-то случилось в моей голове сегодня.

Думаю ли о масс-старте? Конечно. Мне очень нравятся 20 км, больше, чем 15-километровые гонки, это не одно и то же. Но и в масс-старте, без сомнения, могу преуспеть. Я получил медаль в прошлом году, и теперь я очень сосредоточен на воскресной гонке», — приводит слова Расторгуева Fondo Italia со ссылкой на пресс-службу IBU.

Это третий подиум Расторгуева на этапах КМ. Ранее он занимал вторые места в спринте (2017) и масс-старте (2018). Также он является серебряным призёром ЧМ-2024 в гонке с общего старта на 15 км.

Победителем индивидуальной гонки на этапе в Рупольдинге стал норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум. Второе место занял француз Эмильен Клод.