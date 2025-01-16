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«Тяжёлая работа приносит плоды». Эмильен Клод — о первом подиуме в карьере на этапе КМ

«Тяжёлая работа приносит плоды». Эмильен Клод — о первом подиуме в карьере на этапе КМ
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Французский биатлонист 25-летний Эмильен Клод прокомментировал успешное выступление в индивидуальной гонке на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, в которой он впервые в карьере стал призёром.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
15 января 2025, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
47:30.0
2
Эмильен Клод
Франция
+52.1
3
Андрей Расторгуев
Латвия
+56.8

«Всё прошло очень быстро. Думаю, попозже я осознаю, что произошло. Меня переполняет множество эмоций, чувство гордости и облегчения. Я не чувствую, что что-то сильно изменилось, но понимаю, что приносит плоды тяжёлая работа на протяжении последних четырёх лет.

Мой лыжный ход остался таким же, как в декабре. Я искал свою стрельбу месяцами. Когда мой тренер по стрельбе поменял мне винтовку и обнаружил проблему, я чуть не заплакал от облегчения. Не нужно заниматься математикой, чтобы понять, какое преимущество даёт хорошая стрельба в биатлоне», — приводит слова Клода Nordic magazine.

Победителем индивидуальной гонки на этапе в Рупольдинге стал норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум. Тройку призёров замкнул латвиец Андрей Расторгуев.

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