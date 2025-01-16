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«Российские биатлонисты удивятся очень сильно». Лапшин — о высоком уровне Кубка мира

«Российские биатлонисты удивятся очень сильно». Лапшин — о высоком уровне Кубка мира
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Южнокорейский биатлонист, ранее выступавший за Россию, Тимофей Лапшин считает, что российские биатлонисты сильно удивятся уровню биатлона, когда вернутся на Кубок мира.

— Вернёмся к Кубку мира. Там вообще вспоминают про российских биатлонистов?
— Наверное, кто-то и вспоминает. Но эту тему просто не поднимают, своих проблем куча, и все готовятся дальше, тренируются, то есть они не переживают, почему кто-то не бежит. Понятно, что россиян не хватает, но сейчас высокая конкуренция и с другими командами. Очень крутые скорости, все подравниваются, ещё стрелять начали очень быстро, да ещё и точно. То есть если раньше ты стрелял за 21 секунду, все удивлённо на тебя смотрели, а сейчас стреляешь 20, 23, 24 — всё, у тебя 39-е место в скорострельности. Уровень вырос очень сильно.

— Получается, удивятся российские биатлонисты, когда вернутся на Кубок мира.
— Они удивятся очень сильно, когда там народ по 12 секунд стреляет. И ещё удивятся, когда побегут без фтора — очень сильно удивятся, как лыжи не едут, — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».

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