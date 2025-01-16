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Французский биатлонист Эмильен Клод впервые в карьере попал на подиум на этапах Кубка мира

Французский биатлонист Эмильен Клод впервые в карьере попал на подиум на этапах Кубка мира
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В среду, 15 января, французский биатлонист 25-летний Эмильен Клод занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Он впервые в карьере стал призёром этапа Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
15 января 2025, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
47:30.0
2
Эмильен Клод
Франция
+52.1
3
Андрей Расторгуев
Латвия
+56.8

Победителем индивидуальной гонки на этапе в Рупольдинге стал норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Клод при безошибочной стрельбе отстал от лидера на 52,1. Тройку сильнейших замкнул представитель Латвии Андрей Расторгуев (1 промах, +56,8).

Эмильен Клод является первым в истории французским чемпионом юношеских Олимпийских игр по биатлону. В 2016 году он стал победителем спринтерской гонки на Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Также Клод — пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров.

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