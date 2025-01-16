В ассоциации биатлона Норвегии заявили о поддержке Украины

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик заявил, что биатлонное сообщество, в частности норвежцы, поддерживают Украину.

«Норвежские спортсмены поддерживают Украину и её усилия по защите своей страны. С моей точки зрения, это общая позиция биатлонного сообщества, а не уникальная норвежская точка зрения», — приводит слова Дьюпвика Odds.ru.

Во время церемонии награждения на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) норвежские биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд и украинский спортсмен Дмитрий Пидручный вышли на церемонию награждения с украинским флагом.