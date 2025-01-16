В норвежской биатлонной ассоциации объяснили, почему выступают за санкции против россиян

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик назвал причину поддержки санкций в отношении российских спортсменов.

«Норвежская ассоциация биатлона поддерживает решение IBU запретить российским спортсменам участвовать в международных гонках. Мы и IBU считаем, что это решение необходимо, чтобы проявить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований IBU и безопасность его участников спортивных и неспортивных мероприятий», — приводит слова Дьюпвика Odds.ru.

Российские биатлонисты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.