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Эмильен Клод: если бы не было поддержки спонсоров, уже закончил бы карьеру

Эмильен Клод: если бы не было поддержки спонсоров, уже закончил бы карьеру
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Французский биатлонист 25-летний Эмильен Клод рассказал, что мог закончить карьеру из-за проблем с кишечником.

«На протяжении нескольких лет меня беспокоила проблема с кишечником, но я чувствовал, что впереди у меня будут отличные гонки в карьере. Правда, если бы у меня не было поддержки со стороны моих спонсоров, я бы, возможно, уже закончил со спортом. Мне повезло, что у меня была такая возможность оставаться на ходу и через некоторое время я смог оказаться на подиуме», — приводит слова Клода Nordic magazine.

В среду, 15 января, Эмильен Клод занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, впервые в карьере став призёром соревнований такого уровня.

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