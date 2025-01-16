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«Нужно было бы время на адаптацию». Лапшин — о перспективах Серохвостова на Кубке мира

«Нужно было бы время на адаптацию». Лапшин — о перспективах Серохвостова на Кубке мира
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Южнокорейский биатлонист, ранее выступавший за Россию, Тимофей Лапшин высказался о перспективах российского биатлониста Даниила Серохвостова в случае возвращения российской сборной на Кубок мира.

— Многие обсуждают, каким был бы Даниил Серохвостов на Кубке мира сейчас, он в хорошей форме. Ты что об этом думаешь?
— Он бы хорошо смотрелся на Кубке мира, но ему бы потребовалось время, чтобы привыкнуть, потому что другое напряжение, другое скольжение, другие скорости стрельбы. И когда топы вокруг тебя — это 100% сложнее. Поэтому нужно было бы время на адаптацию, а потом всё было бы нормально, — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».

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