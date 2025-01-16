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Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап: расписание гонок, где смотреть трансляции
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В пятницу, 17 января, в Дёмино (Ярославская область) начнётся четвёртый этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок (время московское).

Пятница, 17 января
11:00. Спринт, 7,5 км, женщины
14:00. Спринт, 10 км, мужчины.

Суббота, 18 января
11:00. Гонка преследования, 10 км, женщины
14:30. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины.

Воскресенье, 19 января
10:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины
14:30. Масс-старт, 15 км, мужчины.

Четвёртый этап Кубка Содружества пройдёт с 17 по 19 января. Трансляции гонок в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

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