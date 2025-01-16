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Лу Жанмонно уверенно выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня, 16 января, в Рупольдинге (Германия) прошла женская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону. Её победительницей стала вице-лидер КМ француженка Лу Жанмонно. Лу преодолела дистанцию в 15 км за 41.35,3, при этом не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала немка Франциска Пройс. Тройку призёров замкнула швейцарка Эми Басерга.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины:

Лу Жанмонно (Франция) — 41.35,5 (0 промахов). Франциска Пройс (Германия) — отставание 35,7 (1). Эми Басерга (Швейцария) + 43,1 (0).

Напомним, в индивидуальной гонке за каждый промах биатлонистке начисляется одна штрафная минута. Штрафные круги в этой дисциплине не предусмотрены.