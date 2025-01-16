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Лу Жанмонно уверенно выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Лу Жанмонно уверенно выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге
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Сегодня, 16 января, в Рупольдинге (Германия) прошла женская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону. Её победительницей стала вице-лидер КМ француженка Лу Жанмонно. Лу преодолела дистанцию в 15 км за 41.35,3, при этом не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала немка Франциска Пройс. Тройку призёров замкнула швейцарка Эми Басерга.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
16 января 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
41:35.5
2
Франциска Пройс
Германия
+35.7
3
Эми Басерга
Швейцария
+43.1

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины:

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 41.35,5 (0 промахов).
  2. Франциска Пройс (Германия) — отставание 35,7 (1).
  3. Эми Басерга (Швейцария) + 43,1 (0).

Напомним, в индивидуальной гонке за каждый промах биатлонистке начисляется одна штрафная минута. Штрафные круги в этой дисциплине не предусмотрены.

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