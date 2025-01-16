«Это моя гордость». Лу Жанмонно — о победе в индивидуальной гонке на пятом этапе КМ

Двукратная чемпионка мира 2024 года, французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась впечатлениями после безупречного выступления в индивидуальной гонке в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Француженка преодолела дистанцию в 15 км за 41.35,3, при этом не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

«Я была полна решимости сделать 20/20, провести отличную стрельбу в красном нагруднике. Это моя гордость дня. Мне удалось справиться с этим давлением, которое немного отличается от обычного. Я вспомнила индивидуальную гонку в Рупольдинге два года назад, когда поднялась на свой первый пьедестал. Люблю гонки, мне нравится эта трасса. Я сосредоточилась на этом», — приводит слова спортсменки Biathlon Live.

Напомним, в индивидуальной гонке за каждый промах биатлонистке начисляется одна штрафная минута. Штрафные круги в этой дисциплине не предусмотрены.