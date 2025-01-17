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Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 17 января, в Дёмино (Ярославская область) стартует четвёртый этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025. Программу соревнований откроет женский спринт на 7,5 км, его старт запланирован на 11:00 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции намечено на 10:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Женщины. Спринт 7.5 км
17 января 2025, пятница. 11:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Ульяна Нигматуллина;
3. Анастасия Халили;
4. Виктория Метеля;
5. Анастасия Егорова;
7. Динара Смольская (Беларусь);
9. Анна Сола (Беларусь);
10. Елизавета Каплина;
11. Анастасия Гришина;
21. Полина Плюснина;
23. Анастасия Шевченко;
24. Валерия Каюмова;
26. Ирина Шаклеина (Беларусь);
28. Кристина Резцова;
29. Анна Грухвина;
33. Виктория Сливко (лидер общего зачёта);
36. Ирина Казакевич;
37. Наталия Шевченко;
38. Тамара Дербушева;
40. Ксения Воробей (Беларусь);
44. Кира Дюжева.

С полным стартовым листом можно ознакомиться здесь.

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