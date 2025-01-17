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Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 17 января, в Дёмино (Ярославская область) стартует четвёртый этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025. Программу соревнований откроет женский спринт на 7,5 км, его старт запланирован на 11:00 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции намечено на 10:30 мск.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Ульяна Нигматуллина;

3. Анастасия Халили;

4. Виктория Метеля;

5. Анастасия Егорова;

7. Динара Смольская (Беларусь);

9. Анна Сола (Беларусь);

10. Елизавета Каплина;

11. Анастасия Гришина;

21. Полина Плюснина;

23. Анастасия Шевченко;

24. Валерия Каюмова;

26. Ирина Шаклеина (Беларусь);

28. Кристина Резцова;

29. Анна Грухвина;

33. Виктория Сливко (лидер общего зачёта);

36. Ирина Казакевич;

37. Наталия Шевченко;

38. Тамара Дербушева;

40. Ксения Воробей (Беларусь);

44. Кира Дюжева.

С полным стартовым листом можно ознакомиться здесь.