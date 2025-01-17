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Анастасия Халили победила в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества, Казакевич — вторая

Анастасия Халили победила в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества, Казакевич — вторая
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Россиянка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 7,5 км за 19.29,1, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Женщины. Спринт 7.5 км
17 января 2025, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
19:29.1
2
Ирина Казакевич
Россия
+30.5
3
Анна Сола
Беларусь
+33.9

Серебряную медаль завоевала ещё одна представительница России Ирина Казакевич, проигравшая победительнице 30,5 и допустившая один промах на огневых рубежах. Белорусская биатлонистка Анна Сола замкнула тройку призёров (+33,9, один промах).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Спринт, 7,5 км. Женщины.

  1. Анастасия Халили (Россия) - 19.29,1 (0 промахов).
  2. Ирина Казакевич (Россия) — отставание 30,5 (1).
  3. Анна Сола (Беларусь) +33,9 (1).
  4. Анастасия Шевченко (Россия) +54,4 (1).
  5. Виктория Метеля (Россия) +1.01,6 (1).
  6. Елизавета Каплина (Россия) +1.09,3 (0).
Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону
Календарь Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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