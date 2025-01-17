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Анастасия Халили победила в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества, Казакевич — вторая

Россиянка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 7,5 км за 19.29,1, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

Серебряную медаль завоевала ещё одна представительница России Ирина Казакевич, проигравшая победительнице 30,5 и допустившая один промах на огневых рубежах. Белорусская биатлонистка Анна Сола замкнула тройку призёров (+33,9, один промах).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Спринт, 7,5 км. Женщины.