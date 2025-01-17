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Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 17 января, в Дёмино (Ярославская область) в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится мужской спринт на 10 км. Старт гонки запланирован на 14:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало — в 13:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Мужчины. Спринт 10 км
17 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

2. Александр Корнев (Россия)
3. Рустам Каюмов (Россия)
4. Антон Смольский (Беларусь)
6. Пётр Пащенко (Россия)
7. Эдуард Латыпов (Россия)
8. Карим Халили (Россия)
9. Иван Колотов (Россия)
10. Максим Воробей (Беларусь)
17. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
18. Даниил Серохвостов (Россия)
20. Антон Бабиков (Россия)
22. Кирилл Бажин (Россия)
23. Никита Поршнев (Россия)
24. Александр Логинов (Россия)
28. Александр Поварницын (Россия).

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