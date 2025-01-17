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Кубок мира по биатлону, 5-й этап: во сколько начнётся мужская эстафета 4x7,5 км

Сегодня, 17 января, состоится мужская эстафетная гонка 4x7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Начало гонки запланировано на 16:20 мск.

Кубок мира — 2024/2025, пятый этап. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен)

2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Вебьёрн Сёрум, Тарьей Бё, Йоханнес Бё)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон)

4. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат)

6. Финляндия (Якко Олави Ранта, Артту Хейккинен, Теро Сеппяля, Отто Инвениус)

8. Италия (Элия Дзени, Лукас Хофер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель).