Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Даниил Серохвостов победил в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества, Смольский — второй

Россиянин Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию 10 км за 22:32.4, допустив одну ошибку на стрельбище.

Серебряную медаль завоевал представитель Беларуси Антон Смольский, проигравший победителю 9,1 и не допустивший один промах на огневых рубежах. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский замкнул тройку призёров (+14,2, ни одного промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Спринт, 10 км. Мужчины.