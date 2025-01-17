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Даниил Серохвостов победил в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества, Смольский — второй

Даниил Серохвостов победил в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества, Смольский — второй
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Россиянин Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию 10 км за 22:32.4, допустив одну ошибку на стрельбище.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Мужчины. Спринт 10 км
17 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
22:32.4
2
Антон Смольский
Беларусь
+5.5
3
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+13.8

Серебряную медаль завоевал представитель Беларуси Антон Смольский, проигравший победителю 9,1 и не допустивший один промах на огневых рубежах. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский замкнул тройку призёров (+14,2, ни одного промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Спринт, 10 км. Мужчины.

  • Даниил Серохвостов (Россия) - 22:32.4 (1 промах)
  • Антон Смольский (Белоруссия) — отставание 9,1 (1)
  • Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +14,8 (0)
  • Евгений Сидоров (Россия) — +32,4 (0)
  • Александр Логинов (Россия) — +35,9 (1)
  • Вячеслав Малеев (Россия) — +37,6 (1)
Календарь Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону
Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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