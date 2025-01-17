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Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Швеция — вторая

Сегодня, 17 января, мужская сборная Франции выиграла эстафету 4x7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:08.45,4, допустив шесть промахов. В состав команды вошли: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

Вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии (+58,5).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины: