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Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Швеция — вторая

Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Швеция — вторая
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Сегодня, 17 января, мужская сборная Франции выиграла эстафету 4x7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:08.45,4, допустив шесть промахов. В состав команды вошли: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 января 2025, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Германия

Вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии (+58,5).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины:

  1. Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен) — 1:08.45,4 ( 0 штрафных кругов + 6 промахов)
  2. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) — отставание +38,4 (0 +10)
  3. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат) +58,8 (0 +14)
  4. Норвегия +1.05,9 (3 +10)
  5. Словения +1.13,8 (0 +6)
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