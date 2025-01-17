Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Швеция — вторая
Поделиться
Сегодня, 17 января, мужская сборная Франции выиграла эстафету 4x7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:08.45,4, допустив шесть промахов. В состав команды вошли: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 января 2025, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Германия
Вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии (+58,5).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины:
- Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен) — 1:08.45,4 ( 0 штрафных кругов + 6 промахов)
- Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) — отставание +38,4 (0 +10)
- Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат) +58,8 (0 +14)
- Норвегия +1.05,9 (3 +10)
- Словения +1.13,8 (0 +6)
Комментарии
- 17 января 2025
-
17:40
-
15:11
-
11:56
-
11:43
-
11:25
-
06:00
- 16 января 2025
-
21:31
-
17:48
-
15:10
-
13:35
-
13:29
-
12:20
-
12:00
-
11:41
-
11:40
-
11:40
-
11:07
-
10:23
-
00:59
-
00:48
- 15 января 2025
-
22:59
-
21:18
-
20:37
-
20:28
-
18:42
-
18:36
-
18:06
-
17:54
- 14 января 2025
-
20:04
-
19:19
-
19:10
-
18:30
-
12:32
- 13 января 2025
-
19:28
-
18:50