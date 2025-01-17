Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко лидирует, Дербушева — вторая

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко лидирует, Дербушева — вторая
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко возглавляет общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В её активе 1037 очков.

Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 982 очка. Тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (956).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Россия) — 1037 очков
  2. Тамара Дербушева (Россия) — 982
  3. Динара Смольская (Беларусь) — 956
  4. Наталия Шевченко (Россия) — 943
  5. Анастасия Шевченко (Россия) — 937
  6. Ирина Казакевич (Россия) — 933
  7. Кристина Резцова (Россия) — 887
  8. Анна Сола (Беларусь) — 876
  9. Анастасия Халили (Россия) — 854
  10. Елизавета Каплина (Россия) — 810
Материалы по теме
Анастасия Халили победила в спринте на 4-м этапе Кубка Содружества, Казакевич — вторая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android