Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко лидирует, Дербушева — вторая
Российская биатлонистка Виктория Сливко возглавляет общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В её активе 1037 очков.
Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 982 очка. Тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (956).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Виктория Сливко (Россия) — 1037 очков
- Тамара Дербушева (Россия) — 982
- Динара Смольская (Беларусь) — 956
- Наталия Шевченко (Россия) — 943
- Анастасия Шевченко (Россия) — 937
- Ирина Казакевич (Россия) — 933
- Кристина Резцова (Россия) — 887
- Анна Сола (Беларусь) — 876
- Анастасия Халили (Россия) — 854
- Елизавета Каплина (Россия) — 810
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