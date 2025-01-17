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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский — лидер, Латыпов — второй

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский — лидер, Латыпов — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1049 очков.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 964 очка. Тройку сильнейших замыкает Карим Халили (895).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 1049 очков
  2. Эдуард Латыпов (Россия) — 964
  3. Карим Халили (Россия) — 895
  4. Даниил Серохвостов (Россия) — 883
  5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 872
  6. Евгений Сидоров (Россия) — 863
  7. Александр Корнев (Россия) — 831
  8. Антон Бабиков (Россия) — 821
  9. Пётр Пащенко (Россия) — 803
  10. Кирилл Бажин (Россия) — 788
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