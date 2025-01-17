Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский — лидер, Латыпов — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1049 очков.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 964 очка. Тройку сильнейших замыкает Карим Халили (895).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: