Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский — лидер, Латыпов — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1049 очков.
Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 964 очка. Тройку сильнейших замыкает Карим Халили (895).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 1049 очков
- Эдуард Латыпов (Россия) — 964
- Карим Халили (Россия) — 895
- Даниил Серохвостов (Россия) — 883
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 872
- Евгений Сидоров (Россия) — 863
- Александр Корнев (Россия) — 831
- Антон Бабиков (Россия) — 821
- Пётр Пащенко (Россия) — 803
- Кирилл Бажин (Россия) — 788
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