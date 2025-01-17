Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция лидирует, Норвегия — вторая
Мужская сборная Франции лидирует в общем зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в сегодняшней эстафете 4x7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) у них в активе 4551 очко.
Вторую строчку занимают спортсмены из Норвегии с результатом 4396. Тройку сильнейших занимает Швеция (3957).
Биатлон. Зачёт Кубка наций в сезоне-2024/2025. Мужчины:
- Франция — 4551 очко
- Норвегия — 4396
- Швеция — 3957
- Германия — 3905
- Швейцария — 3306
- Словения — 3259
- Украина — 3254
- Чехия — 3191
- Италия — 3166
- Финляндия — 3084
В эстафете в Рупольдинге вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии (+58,5).
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