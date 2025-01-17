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Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция лидирует, Норвегия — вторая

Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция лидирует, Норвегия — вторая
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Мужская сборная Франции лидирует в общем зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в сегодняшней эстафете 4x7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) у них в активе 4551 очко.

Вторую строчку занимают спортсмены из Норвегии с результатом 4396. Тройку сильнейших занимает Швеция (3957).

Биатлон. Зачёт Кубка наций в сезоне-2024/2025. Мужчины:

  1. Франция — 4551 очко
  2. Норвегия — 4396
  3. Швеция — 3957
  4. Германия — 3905
  5. Швейцария — 3306
  6. Словения — 3259
  7. Украина — 3254
  8. Чехия — 3191
  9. Италия — 3166
  10. Финляндия — 3084

В эстафете в Рупольдинге вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии (+58,5).

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