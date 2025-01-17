Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция лидирует, Норвегия — вторая

Мужская сборная Франции лидирует в общем зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в сегодняшней эстафете 4x7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) у них в активе 4551 очко.

Вторую строчку занимают спортсмены из Норвегии с результатом 4396. Тройку сильнейших занимает Швеция (3957).

Биатлон. Зачёт Кубка наций в сезоне-2024/2025. Мужчины:

Франция — 4551 очко Норвегия — 4396 Швеция — 3957 Германия — 3905 Швейцария — 3306 Словения — 3259 Украина — 3254 Чехия — 3191 Италия — 3166 Финляндия — 3084

В эстафете в Рупольдинге вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии (+58,5).